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30.12.18 / 15:25 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Более 23 тыс. военнослужащих ЗВО получили квартиры в 2018 году

Служебное и постоянное жилье

квартира приватизацияВ 2018 году более 23 тыс. военнослужащих Западного военного округа (ЗВО), проходящие службу в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах, получили постоянное и служебное жилье. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что из них около 16,5 тыс. семей военных обеспечили служебным жильем, в основном, квартирами и комнатами гостиничного типа в общежитиях. Еще более 2 тыс. военнослужащих получили адресную субсидию. Отмечается, что в 2019 году такая поддержка станет приоритетной формой обеспечения постоянным жильем военнослужащих.

Ранее в Петербурге вручили ключи молодым семьям по программе «Молодежи – доступное жилье». В квартиры в реконструированном доме по набережной Фонтанки заедут 77 семей. Сообщалось, что еще несколько домов в рамках программы планируется заселить в следующем году.

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