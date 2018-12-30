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30.12.18 / 16:52 Новости / Россия и мир

Строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту подорожает почти на 3 млрд рублей

До 19,9 млрд рублей

Фото АБН

Строительство железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма подорожает на 2,96 млрд рублей. Об этом стало известно накануне из распоряжения правительства России.

В документе указано, «слова «16 947,2 млн рублей» заменить словами «19 907 207 492 рубля». Добавим, соответствующие изменения вносятся в распоряжение кабмина от 26 января 2017 года. Первым на информацию обратил внимание «Интерфакс».

Напомним, строительством ж/д подходов должно занятся ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Предполагается, что проект будет финансироваться в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма. В рамках проекта планируется проложить на территории полуострова ветки протяженностью 18 км. Помимо путей также предполагается строительство тоннеля, эксплуатационных строений, реконструкция станции Багерово и другие работы.

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