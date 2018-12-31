Путин и Пашинян договорились о цене на газ Для потребителей она не изменится

Президент России Владимир Путин и врио премьер-министра Армении Никол Пашинян договорились о цене на российский газ. Об этом Пашинян сообщил в понедельник на своей странице в Facebook.

Политики провели два телефонных разговора на тему стоимости газа, передает ТАСС. По словам Пашиняна, «Газпром» и «Газпром Армения» поднимут стоимость газа. При этом, цена для потребителей останется прежней.

Напомним, ранее власти Армении сообщали, что ведут переговоры о снижении стоимости российского газа. В 2016 году страна платила $165 за одну тыс. куб.м. В текущем году стоимость снизили до $150.