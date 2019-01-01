Все новости

01.01.19 / 18:13 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Беглов: Петербург поддержит все учреждения, где воспитываются дети-инвалиды

Об этом он заявил во время осмотра дома-интерната в Ушково

Фото Администрация губернатора Петербурга

Петербург готов оказать поддержку всем учреждениям, где воспитываются дети-инвалиды. Об этом во вторник заявил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов во время визита в Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №3 в поселке Ушково.

При осмотре корпусов Беглов обсудил с директором дома-интерната Сергеем Васильевым перспективы развития учреждения. Васильев рассказал, что в планах на 2020-2021 годы есть строительство нового корпуса на 150 мест в рамках Адресной инвестиционной программы.

Кроме того, необходимо дополнительное финансирование на реконструкцию здания бывшей котельной, добавил директор учреждения. Там планируется разместить спортивно-реабилитационное отделение и медицинские службы. В свою очередь Беглов поручил профильным комитетам заняться вопросами проектирования и финансирования строительства новых корпусов дома-интерната.

Добавим, первая очередь ДДИ №3 была открыта в 2015 году. Учреждение заняло корпуса бывшего детского санатория. В нем впервые был реализован проект «Детский дом – как дома», а также созданы все условия для семейного воспитания, социальной адаптации и реабилитации детей.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.