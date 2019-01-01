Беглов: Петербург поддержит все учреждения, где воспитываются дети-инвалиды Об этом он заявил во время осмотра дома-интерната в Ушково

Петербург готов оказать поддержку всем учреждениям, где воспитываются дети-инвалиды. Об этом во вторник заявил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов во время визита в Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №3 в поселке Ушково.

При осмотре корпусов Беглов обсудил с директором дома-интерната Сергеем Васильевым перспективы развития учреждения. Васильев рассказал, что в планах на 2020-2021 годы есть строительство нового корпуса на 150 мест в рамках Адресной инвестиционной программы.

Кроме того, необходимо дополнительное финансирование на реконструкцию здания бывшей котельной, добавил директор учреждения. Там планируется разместить спортивно-реабилитационное отделение и медицинские службы. В свою очередь Беглов поручил профильным комитетам заняться вопросами проектирования и финансирования строительства новых корпусов дома-интерната.

Добавим, первая очередь ДДИ №3 была открыта в 2015 году. Учреждение заняло корпуса бывшего детского санатория. В нем впервые был реализован проект «Детский дом – как дома», а также созданы все условия для семейного воспитания, социальной адаптации и реабилитации детей.