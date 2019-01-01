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01.01.19 / 19:39 Новости / Петербург и Ленобласть

В Ленобласти использовали 63 тонны соли для обработки дорог

За сутки дорожники очистили около 4 тыс. км покрытия и обочин

На границе Беларуси и Литвы

Фото: autobull.net

Дорожники Ленинградской области использовали 63 тонны чистой соли и около 2 тыс. куб. м песко-соляной смеси для обработки проезжих частей. Об этом во вторник рассказали в правительстве региона.

За прошедшие сутки специалисты очистили почти 4 тыс. км покрытия и обочин областных трасс. Круглосуточно региональные трассы чистят от снега и наледи 300 спецмашин.

В пресс-службе напомнили, что за уборку дворов отвечают управляющие организации. В случае претензий к качеству уборки снега, жители могут обратиться в обслуживающую дом компанию или районную диспетчерскую службу.

Отметим, по данным Северо-Западного УГМС, 2 января в Ленобласти сохранится облачная погода. В ночные часы и днем в регионе ожидаются снегопады. Кроме того, на западе области синоптики прогнозируют метель. Температура воздуха ночью составит от -4 до +1 градуса, а днем – от -2 до +3 градусов.

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