Под завалами разрушенного дома в Магнитогорске нашли живым младенца Спасатели услышали плач

Спасатели нашли 11-месячного ребенка под завалами разрушенного дома в Магнитогорске. Об этом во вторник сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

По его словам, спасатели услышали плач младенца, пишет «Медуза». «Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан», — написал Дубровский в своем аккаунте в Telegram. В настоящее время для ребенка готовят реанимацию.

Накануне в Магнитогорске обрушился один из подъездов в многоэтажном доме. По предварительным данным, это произошло после взрыва бытового газа. На данный момент известно о восьми погибших. Судьба более 30 человек остается неизвестной.