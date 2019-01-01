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01.01.19 / 14:57 Новости / Россия и мир

Под завалами разрушенного дома в Магнитогорске нашли живым младенца

Спасатели услышали плач

Фото ГУ МЧС России по Челябинской области

Спасатели нашли 11-месячного ребенка под завалами разрушенного дома в Магнитогорске. Об этом во вторник сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

По его словам, спасатели услышали плач младенца, пишет «Медуза». «Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан», — написал Дубровский в своем аккаунте в Telegram. В настоящее время для ребенка готовят реанимацию.

Накануне в Магнитогорске обрушился один из подъездов в многоэтажном доме. По предварительным данным, это произошло после взрыва бытового газа. На данный момент известно о восьми погибших. Судьба более 30 человек остается неизвестной.

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