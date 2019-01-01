В результате обрушения пешеходного моста в парке Горького пострадали 13 человек Тяжелых травм нет

На катке в парке Горького в Москве обрушился деревянный пешеходный мост, в результате травмы получили 13 человек. Сообщение об этом размещено на сайте мэра столицы в ночь на вторник, 1 января.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, тяжелых травм нет. Отмечается, что каток продолжил работу в штатном режиме. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин пообещал разобраться в причинах случившегося.

Добавим, парк Горького – один из самых больших в Москве. Согласно информации на сайте парка, 1 января каток закрыт. Он откроется 2 января.