Все новости

01.01.19 / 10:28 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербург встретил Новый год салютом

А также новогодним шоу

Фото: vm.ru

В Петербурге отгремел новогодний салют – его запускали с площадки возле Петропавловской крепости. Это произошло в ночь на вторник, 1 января.

Из-за большого количества желающих посмотреть салют, устроенный в честь Нового года, в городе закрывали на вход станцию метро «Адмиралтейская», сообщили в пресс-службе подземки. Кроме того, на Дворцовой площади прошел праздничный концерт.

Ранее в ГУ МЧС по Петербурге рассказали о погоде 1 января. По данным ведомства, в городе ожидается метель: порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха днем составит около 0 градусов.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,163 seconds.