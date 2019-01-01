Петербург встретил Новый год салютом А также новогодним шоу

В Петербурге отгремел новогодний салют – его запускали с площадки возле Петропавловской крепости. Это произошло в ночь на вторник, 1 января.

Из-за большого количества желающих посмотреть салют, устроенный в честь Нового года, в городе закрывали на вход станцию метро «Адмиралтейская», сообщили в пресс-службе подземки. Кроме того, на Дворцовой площади прошел праздничный концерт.

Ранее в ГУ МЧС по Петербурге рассказали о погоде 1 января. По данным ведомства, в городе ожидается метель: порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха днем составит около 0 градусов.