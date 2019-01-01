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01.01.19 / 12:54 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Дорожники собрали 127 куб. м мусора в центре Петербурга после новогодних гуляний

Уборку завершили к семи утра

Фото комитета по благоустройству Петербурга

Дорожные службы собрали около 127 куб. м мусора в центре Петербурге после гуляний в новогоднюю ночь. Об этом во вторник рассказали в городском комитете по благоустройству.

Специалисты полностью завершили уборку Стрелки Васильевского острова, Невского проспекта и Дворцовой площади к 07:00. В работе задействовали 65 спецмашин и 166 дворников. К раннему утру также были убраны территории в других районах Петербурга.

Добавим, по прогнозу синоптиков, 1 января в Петербурге ожидается метель. На борьбу со снегом готовы отправиться более 900 единиц техники, сообщили в комитете. Кроме того, днем снег будут чистить 980 работников ручной уборки. На случай нештатных ситуаций круглосуточно дежурят 30 аварийных бригад, отметили в ведомстве.

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