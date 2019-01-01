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01.01.19 / 15:59 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге почтили память Гранина в день столетия писателя

Горожане приносят цветы на Комаровское кладбище

Фото АБН

В Петербурге почтили память писателя, почетного гражданина города Даниила Гранина, 1 января ему исполнилось бы 100 лет. Об этом во вторник сообщили в Смольном.

Цветы на Комаровское кладбище, где похоронен писатель, приносят деятели культуры, журналисты, горожане. Цветы также возложил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, отметили в пресс-службе. Кроме того, врио посетил могилы Дмитрия Лихачева и Анны Ахматовой.

Добавим, Даниил Гранин – писатель, ветеран Великой Отечественной войны. Среди наиболее известных его работ – произведения «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр», «Мой лейтенант» и другие. Писатель скончался на 99-м году жизни летом 2017 года.

Ранее стало известно, что в Петербурге установят памятник Гранину. Предполагается, что скульптура появится возле дома 6 по Дальневосточному проспекту в ноябре 2019 года.

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