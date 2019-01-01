WSJ: Фондовый рынок США завершил 2018 год с худшим результатом за 10 лет Несмотря на то, что последний торговый день года прошел спокойно

Американские индексы подросли 31 декабря 2018 года, однако год завершился для фондового рынка США худшим результатом, начиная с финансового кризиса 2008 года. Об этом во вторник пишет The Wall Street Journal.

При этом торги в последний день года прошли спокойно, приводит выдержки из материала The Bell. Так, индексы S&P 500 и Nasdaq Composite подросли на 0,85%, а Dow Jones Industrial – на 1,1%. Однако по итогам года S&P 500 рухнул на 6,2%, Dow Industrials потерял 5,6%, а Nasdaq упал на 3,9%.

По мнению аналитиков, поддержать рынки в начале года могут хорошие новости относительно разрешения торгового конфликта между США и Китаем. Однако в настоящее время никто не знает, как и когда завершатся переговоры, отмечает издание. В частности, глава лондонского инвестиционного подразделения UBS Wealth Management Джеффри Ю считает, что переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина будет положительным сигналом для рынка.