WSJ: Фондовый рынок США завершил 2018 год с худшим результатом за 10 лет

Американские индексы подросли 31 декабря 2018 года, однако год завершился для фондового рынка США худшим результатом, начиная с финансового кризиса 2008 года. Об этом во вторник пишет The Wall Street Journal.
При этом торги в последний день года прошли спокойно, приводит выдержки из материала The Bell. Так, индексы S&P 500 и Nasdaq Composite подросли на 0,85%, а Dow Jones Industrial – на 1,1%. Однако по итогам года S&P 500 рухнул на 6,2%, Dow Industrials потерял 5,6%, а Nasdaq упал на 3,9%.
По мнению аналитиков, поддержать рынки в начале года могут хорошие новости относительно разрешения торгового конфликта между США и Китаем. Однако в настоящее время никто не знает, как и когда завершатся переговоры, отмечает издание. В частности, глава лондонского инвестиционного подразделения UBS Wealth Management Джеффри Ю считает, что переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина будет положительным сигналом для рынка.
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