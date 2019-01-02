Армения сохранит внутренний тариф на газ из России Вопрос субсидирования не обсуждается

Армения намерена сохранить внутренний тариф на газ из России за счет сокращения издержек компании-поставщика – ЗАО «Газпром Армения». Об этом заявил пресс-секретарь и.о. премьер-министра страны Арман Егоян, передает в среду «Прайм».

Также будет повышена эффективность деятельности компании. При этом Егоян отметил, что «вопрос субсидирования не обсуждался и не обсуждается».

Ранее «Газпром» сообщил, что с 1 января стоимость российского газа для Армении вырастет. Согласно дополнительному соглашению, цена вырастет с $150 до $165 за 1 тыс. куб. м. Между тем и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что на конечных потребителях это не отразится.