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02.01.19 / 19:11 Новости / Россия и мир / Экономика

Армения сохранит внутренний тариф на газ из России

Вопрос субсидирования не обсуждается

Армения намерена сохранить внутренний тариф на газ из России за счет сокращения издержек компании-поставщика – ЗАО «Газпром Армения». Об этом заявил пресс-секретарь и.о. премьер-министра страны Арман Егоян, передает в среду «Прайм».

Также будет повышена эффективность деятельности компании. При этом Егоян отметил, что «вопрос субсидирования не обсуждался и не обсуждается».

Ранее «Газпром» сообщил, что с 1 января стоимость российского газа для Армении вырастет. Согласно дополнительному соглашению, цена вырастет с $150 до $165 за 1 тыс. куб. м. Между тем и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что на конечных потребителях это не отразится.

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