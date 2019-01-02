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02.01.19 / 17:23 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Библиотека им. Маяковского в Петербурге проведет серию лекций о маяках

С 4 по 6 января

Фото: bm.img.com.ua

Центральна городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского проведет рождественский лекторий о маяках. Об этом стало известно в среду из материалов на сайте библиотеки.

Библиотека организует по одной лекции 4, 5 и 6 января. Они будут посвящены маякам в литературе (лектор — куратор проектов Библиотеки им. В. В. Маяковского Марина Соломонова), маякам в жизни (автор и редактор журнала «Маячные истории» Анастасия Макарова) и маякам в кино (киновед, куратор кинопроектов Библиотеки им. В. В. Маяковского Георгий Мазуркевич).

Добавим, возрастное ограничение на мероприятия не указано. Ранее стало известно, что реконструкция библиотеки им. Ленина в Петроградском районе начнется 9 января. Ожидается, что ремонт продлится около восьми месяцев. Сообщалось, что в этом году на работы выделили порядка 46,5 млн рублей.

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