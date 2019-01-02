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02.01.19 / 12:22 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

ГУ МЧС предупредило о сильном снеге в Петербурге и Ленобласти

А дорожники просят быть особенно внимательными за рулем

Фото АБН

На территории Петербурга и Ленинградской области ожидается сильный снег, местами мокрый снег, а на дорогах возможна гололедица. Об этом в среду предупреждают региональные ГУ МЧС.

Между тем в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в связи с ухудшением погоды просят автомобилистов быть особенно внимательными на дорогах: соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а также воздержаться от неоправданных маневров. На КАД и федеральных трассах дежурят более 300 спецмашин.

Добавим, по данным Северо-Западного УГМС, в среду температура воздуха в области составит от -2 до +3 градусов. В Петербурге столбик термометра будет находиться в пределах -1…+1 градус. Ожидается мокрый снег, снег, местами – метель.

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