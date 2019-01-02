Конфискованные у коррупционеров деньги начали зачислять в ПФР Ожидается, что в фонд перечислят 1,8 млрд рублей в 2019-2024 годах

С 1 января в РФ вступили в действие поправки в законодательство, расширяющие источники финансирования бюджета Пенсионного фонда России (ПФР). Теперь в фонд будут направлять конфискованные у коррупционеров средства.

Как передает «Интерфакс», речь идет о средствах, которые были конфискованы в рамках «коррупционных» дел, а также полученных от реализации конфискованного имущества. Прогнозный объем поступлений в 2019-2024 годах составляет порядка 1,8 млрд рублей.

Напомним, Госдума РФ приняла закон о перечислении коррупционных денег в бюджет ПФР осенью 2018 года. До этого бюджет пенсионного фонда формировался, в частности, за счет обязательных страховых взносов, а также доходов от размещения средств ПФР.