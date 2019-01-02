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02.01.19 / 19:45 Новости / Петербург и Ленобласть

Во всех районах Петербурга планируют создать площадки для выгула собак

Соответствующее поручение дал врио губернатора города

Фото gandex.ru

Специальные площадки для выгула собак планируется оборудовать во всех районах Петербурга. Соответствующее поручение дал временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов в среду.

«Надо решать вопрос с выгулом собак. Город большой, собак много…», — цитирует его ТАСС. Беглов отметил, что «нужно идти навстречу», если горожане просят создавать места для выгула животных. В свою очередь глава Петроградского района Иван Громов сообщил, что создание такой площадки предусмотрено программой обустройства новой зоны отдыха на набережной Карповки.

Добавим, вопрос оборудования площадок для выгула животных обсуждался на Общественном совете при правительстве Петербурга осенью прошлого года. Тогда вице-губернатор города Анна Митянина говорила, что власти решили выделить средства каждому району на создание площадок, уточняет агентство.

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