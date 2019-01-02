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02.01.19 / 16:25 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Синоптики пообещали Петербургу метель и «сложную обстановку» на дорогах 3 января

Температура воздуха составит от -3 до -5 градусов

Фото АБН

В четверг, 3 января, в Петербурге ожидается местами метель и «сложная обстановка» на дорогах. Такие данные в среду приводятся на сайте Северо-Западного УГМС.

По прогнозу синоптиков, ночью и днем в городе будет идти снег. Ветер северо-восточный, северный умеренный, а в ночные и утренние часы возможны порывы до сильного. Вместе с тем температура воздуха в течение суток будет колебаться от -3 до -5 градусов.

Добавим, ранее о сильных снегопадах до конца новогодних каникул предупредили и городские власти. Сообщалось, что накануне со снегом во дворах боролись около 7 тыс. дворников. Также были задействованы 590 спецмашин.

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