Синоптики пообещали Петербургу метель и «сложную обстановку» на дорогах 3 января Температура воздуха составит от -3 до -5 градусов

В четверг, 3 января, в Петербурге ожидается местами метель и «сложная обстановка» на дорогах. Такие данные в среду приводятся на сайте Северо-Западного УГМС.

По прогнозу синоптиков, ночью и днем в городе будет идти снег. Ветер северо-восточный, северный умеренный, а в ночные и утренние часы возможны порывы до сильного. Вместе с тем температура воздуха в течение суток будет колебаться от -3 до -5 градусов.

Добавим, ранее о сильных снегопадах до конца новогодних каникул предупредили и городские власти. Сообщалось, что накануне со снегом во дворах боролись около 7 тыс. дворников. Также были задействованы 590 спецмашин.