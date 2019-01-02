В реку Новая в Петербурге сливают «цветную гадость» — очевидцы Отходы с неприятным запахом

Очевидцы заметили, что в реку Новая в Петербурге сливают неизвестную жидкость. Сообщение об этом размещено в группе «ДТП и ЧП Петербург» в среду.

«Опять что-то сливается из стоков, какая-то цветная гадость сопровождается неприятным запахом», — написали горожане. Официальных комментариев пока нет.

Добавим, петербуржцы не первый раз обращают внимание на состояние реки Новая. После этого специалисты обследовали водоем. Осенью эксперты ИТМО выявили высокое содержание мышьяка и фенола в реке, а в Ленинградском следственном отделе на транспорте сообщили о загрязнении реки спиртом и ацетоном.