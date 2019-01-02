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02.01.19 / 12:54 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Роспотребнадзор посоветовал петербуржцам не гладить котов и собак в путешествиях

А если животное укусило, следует обратиться к врачу

Фото: pixabay.com

Гладить котов, собак и других животных в заграничных путешествиях может быть небезопасно. Памятку для петербуржцев, выезжающих за рубеж, опубликовало управление Роспотребнадзора по Петербургу в среду.

Если животное поцарапало, укусило или лизнуло, следует тщательно промыть эту часть тела водой с мылом, а затем обратиться к врачу. Это необходимо, чтобы исключить возможность заражения бешенством или столбняком, уточнили в ведомстве.

Кроме того, Ропотребнадзор рекомендует следить за качеством еды и напитков в зарубежных поездках, иметь при себе средства для дезинфекции рук, медицинскую маску и противовирусные препараты. Также следует заранее узнать на сайте Роспотребнадзора или у туроператора сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания.

Добавим, в конце прошлого года в Законодательном собрании Петербурга предложили отпускать бездомных собак из приютов после стерилизации. Соответствующий законопроект подготовил депутат Александр Тетердинко.

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