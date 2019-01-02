Станцию крупнейшего пересадочного узла метро Петербурга закрыли для пассажиров Из-за бесхозного предмета

Станцию метро «Спасская», а также переходы на станции «Садовая» и «Сенная площадь» петербургского метрополитена временно закрыли для пассажиров. Это произошло в среду вечером.

В пресс-службе подземки уточнили, что пересадочный узел оказался недоступен для горожан в 19:16. Причина – обнаружение бесхозного предмета.

Обновление: В 20:03 станция «Спасская» и переходы открыты.

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Добавим, это не первое закрытие станции метро из-за «бесхоза» в этом году. В ночь 1 января временно закрывали станцию «Политехническая». Станцию закрыли около 03:00, для проверки привлекали Росгвардию.