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03.01.19 / 19:53 Новости / Россия и мир / Экономика

Правительство выделило регионам 31,37 млрд рублей на закупку лекарств

Коллаж АБН

Правительство выделило регионам 31,37 млрд рублей на закупку лекарств. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте ведомства.

Согласно документу, сумму распределят между субъектами России и города Байконура. Средства направят на обеспечения отдельных категорий граждан лекарствами, медицинскими изделиями и специальными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Отметим, в декабре СМИ сообщили о рассмотрении правительством возможности снижения стоимости на жизненноважные лекарства. Цены должны пересмотреть ФАС им Минздрав по новой методике. При этом, отмечалось, что фармкомпании могут повысить стоимость других лекарств. Так они компенсируют свои потери.

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