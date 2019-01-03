В Петербурге несколько троллейбусов изменят маршруты движения Из-за фестиваля

В Петербурге троллейбус №7 изменит маршрут движения 4-6 января. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

Причина изменения маршрута – проведение фестиваля огня «Рождественская звезда». Троллейбус не будет ходить по Биржевой площади с 22:00 часов до 6:00 часов в ночи с 4 на 5 января и с 5 на 6 января, а также с 20:00 часов 6 января до 6:00 часов 7 января.

Троллейбус пройдет от конечной станции «Таллинская улица» по действующей трассе до Университетской набережной, далее по ней де, 1-й и Кадетской линиям, Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулку Талалихина, переулку Нестерова, Съезжинской улице, Большому проспекту П.С., Ждановской набережной (обратно: по Ждановской набережной, Тучкову мосту) до конечной станции «Петровская площадь».

Кроме этого из-за проведения путевых работ с 01:30 часов 4 января до 04:50 часов 14 января закрывается трамвайное движение по Среднеохтинскому проспекту от Красногвардейской площади до Большой Пороховской улицы. Это касается трамваев №№ 7, 10, 23, 39.

Напомним, ранее «Горэлектротранс» сообщил об изменении маршрутов трамваев №№ 36, 41 и 60. Причина – закрытие движения по Петергофскому шоссе. Движение закроют в ночь с 4 на 5 января, с 5 на 6 января, а также с 6 на 7 января и с 7 на 8 января. Период закрытия — с 22:00 до 05:00.