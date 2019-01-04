Московская биржа открылась на повышении Индекс Мосбиржи - 2382,97; РТС - 1093,21

Московская биржа в пятницу открылась на повышении. Индекс Мосбиржи вырос на 0,31% и составил 2382,97 пунктов. Индекс РТС увеличился на 0,59% до 1093,21 пунктов.

Аналитик ГК Forex Club Иван Марчена заявил, что российский рынок акций будет по-прежнему поддержан ростом цен на нефть, но давление на него окажет существенное падение мировых фондовых индексов. При этом объемы торгов наверняка будут небольшими перед очередными долгими праздниками.

Марчена отметил, что темпы роста несколько замедлились. При этом, нефтяные котировки все еще поддерживает сообщение о том, что добыча на крупнейшем в Ливии месторождении Sharara сократится на 8,5 тысячи баррелей в день после масштабной кражи оборудования.