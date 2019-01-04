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04.01.19 / 14:33 Новости / Россия и мир

Правительство России согласовало переезд нескольких ведомств в «Москва-Сити»

В течение года

Москва-сити

Фото АБН

Правительство России согласовало переезд нескольких ведомств в «Москва-Сити». Об этом пресс-служба правительства сообщила в пятницу.

В дом 10 строение 2 на Пресненской набережной ведомства переедут в течение 2019 года. Речь идет о Минпромторге, Минэкономразвития, Минкомсвязи, Ростуризме, Росимуществе, Росаккредитация и других ведомствах.

Напомним, АИЖК заключило договор об организации переезда ведомств в декабре 2017 года. Стоимость договора – 7,6 млрд рублей. На эти средства подрядчик должен был провести ремонт помещений.

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