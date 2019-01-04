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04.01.19 / 13:45 Новости / Общество / Россия и мир

Прививку от гриппа сделали более 70,8 млн россиян

Это около 49%

Коллаж АБН

Прививку от гриппа сделали более 70,8 млн россиян. Об этом в пятницу сообщили в Роспотребнадзоре.

Это данные ведомства на 28 декабря 2018 года. Роспотребнадзор отметил, что привито 49% от всего населения страны.

В настоящий момент ведомство отметило низкую заболеваемость гриппов и ОРВИ. Превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости зарегистрировано в двух субъектах страны. Превышение порога по центральному городу без его превышения по региону – в четырех городах.

Добавим, ранее «Здоровье Mail.Ru» опубликовало результаты опроса россиян о вакцинации. Согласно итогам опроса, больше половины россиян не верят в прививки от гриппа. Верят в прививки 37% жителей страны. Из них ежегодно делают прививки 35%.

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