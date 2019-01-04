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04.01.19 / 18:40 Новости / Россия и мир / Экономика

Qualcomm внесла средства для запрета продаж части моделей iPhone в Германии

Размер взноса - 1,34 млрд евро

деньги валютаQualcomm внесла средства как обеспечительный платеж для запрета продаж части моделей iPhone в Германии. Об этом организация сообщила в пятницу.

Сумма залога составила 1,34 млрд евро. Компания уточнила, что депозит нужен для обеспечения исполнения решения суда от 20 декабря.

Напомним, ранее Qualcomm заявила, что Apple нарушила патент компании. Речь идет о технологии экономии энергии при включенном модеме на телефоне. Суд решил, что Apple должна прекратить продажу некоторых телефонов в Германии. Также компания должна отозвать несколько моделей из страны.

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