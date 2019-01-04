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04.01.19 / 19:36 Новости / Россия и мир / Экономика

Аналитики составили рейтинг самых продаваемых внедорожников и кроссоверов в России

Фото Toyota

Аналитики агентства «Автостат» составили рейтинг самых продаваемых внедорожников и кроссоверов в России. Список опубликован в пятницу.

По данным за 11 месяцев прошлого года, всего продано 656,2 тыс. кроссоверов и внедорожников. Больше всего продал автопроизводитель Hyundai – 90 тыс. машин. Следом идут Renault и Nissan. Они реализовали 68,5 тыс. и 58,8 тыс. автомобилей соответственно.

Отметим, в конце прошлого года шесть автопроизводителей подняли цены на свои машины. Среди них Audi и Volkswagen. В частности, на 2-7 тыс. рублей подорожал Audi A3 Sedan.

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