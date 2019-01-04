В прошлом году в Петербурге и Пскове уничтожили 929 т запрещенной ко ввозу продукции

В прошлом году в Петербурге и Пскове уничтожили 929 т запрещенной ко ввозу продукции. Об этом в пятницу сообщило управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Среди выявленной продукции более 26 т товаров животного происхождения из стран-членов Европейского союза, которые обнаружили в точках продаж Петербурга и Пскова. Также на пограничных пунктах изъято более 559 т запрещенных ко ввозу в Россию продуктов.

Кроме этого, сотрудники Россельхознадзора уничтожили более 69 т ветеринарных товаров и 275 т продукции растительного происхождения. Причина – отсутствие маркировочных этикеток.

Напомним, ранее ведомство сообщило о сожжении продуктов из стран Европы в Ленобласти. Сотрудники управления уничтожили более трех центнеров в декабре прошлого года. Продукты были обнаружены на складе у пограничного пункта.