Все новости

04.01.19 / 20:00 Новости / Петербург и Ленобласть

В прошлом году в Петербурге и Пскове уничтожили 929 т запрещенной ко ввозу продукции

В прошлом году в Петербурге и Пскове уничтожили 929 т запрещенной ко ввозу продукции. Об этом в пятницу сообщило управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Среди выявленной продукции более 26 т товаров животного происхождения из стран-членов Европейского союза, которые обнаружили в точках продаж Петербурга и Пскова. Также на пограничных пунктах изъято более 559 т запрещенных ко ввозу в Россию продуктов.

Кроме этого, сотрудники Россельхознадзора уничтожили более 69 т ветеринарных товаров и 275 т продукции растительного происхождения. Причина – отсутствие маркировочных этикеток.

Напомним, ранее ведомство сообщило о сожжении продуктов из стран Европы в Ленобласти. Сотрудники управления уничтожили более трех центнеров в декабре прошлого года. Продукты были обнаружены на складе у пограничного пункта.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,136 seconds.