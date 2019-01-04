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04.01.19 / 16:11 Новости / Россия и мир / Экономика

«Русал» снизил экспорт алюминия в 2018 года на 1,6% год к году

Он составил 2,8 млн т

Фото АБН

«Русал» снизил экспорт алюминия в 2018 года на 1,6% год к году. Об этом стало известно из материалов РЖД в пятницу.

Экспорт компании составил 2,8 млн т, передает ТАСС. В декабре «Румал» экспортировал 219 тыс. т алюминия. Показатель упал на 6,8% по сравнению с ноябрем и на 17,6% год к году.

Напомним, в апреле прошлого года США ввели санкции против ряда россиян и компаний России. Среди них оказался «Русал». В конце декабря Минфин США заявил о возможном снятии санкций с «Русала». Акции организации начали расти на фоне этой новости.

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