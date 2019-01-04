Суд встал на сторону ЗакСа в споре с УФАС по Петербургу

Верховный суд России встал на сторону Законодательного собрания в споре с УФАС по Петербургу. Об этом стало известно в пятницу.

Суд решил, что депутаты ЗакСа имеют право пользоваться служебным транспортом от ГУП «Смольненское». Они могут использовать автомобили до конца текущего года, передает «Коммерсантъ-СПб».

Напомним, УФАС завело дело на ЗакС в 2017 году. Антимонопольная служба требовала отменить закупку на 439 млн рублей. Ведомство посчитало, что стоимость закупки завышена. УФАС признало, что при заключении контракта на перевозку депутатов Законодательное собрание нарушило федеральный закон «О защите конкуренции».