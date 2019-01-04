В Петербурге задержали активистку во время пикета в защиту парков и скверов Акцию организаовала «Зеленая коалиция Петербурга»

В Петербурге полицейские задержали активистку во время пикета в защиту парков и скверов. Об этом в группе «Зеленая коалиция Петербурга» сообщили в пятницу.

Правоохранительные органы задержали Анну Дудникову. Она стояла с плакатом «Александр Беглов, Вам тоже нечем будет дышать!».

Отметим, «Зеленая коалиция» объединяет активистов, которые выступали против застройки парков и скверов. Всего в коалицию вошло более 40 групп. Ранее коалиция смогла отстоять право внесение в ЗНОП ряда территорий. При этом, часть парков и скверов остались без защиты.