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04.01.19 / 15:39 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге задержали активистку во время пикета в защиту парков и скверов

Акцию организаовала «Зеленая коалиция Петербурга»

Фото АБН

В Петербурге полицейские задержали активистку во время пикета в защиту парков и скверов. Об этом в группе «Зеленая коалиция Петербурга» сообщили в пятницу.

Правоохранительные органы задержали Анну Дудникову. Она стояла с плакатом «Александр Беглов, Вам тоже нечем будет дышать!».

Отметим, «Зеленая коалиция» объединяет активистов, которые выступали против застройки парков и скверов. Всего в коалицию вошло более 40 групп. Ранее коалиция смогла отстоять право внесение в ЗНОП ряда территорий. При этом, часть парков и скверов остались без защиты.

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