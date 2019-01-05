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05.01.19 / 16:48 Новости / Россия и мир

ТАСС: В 2019 году запустят в два раза больше ракет, чем в 2018

Всего ракеты за год запустят 45 раз

В текущем году запустят в два раза больше ракет, изготовленных предприятиями госкорпорации «Роскосмос», чем в 2018 году. Об этом в субботу пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Всего ракеты за год запустят 45 раз. Среди них запуски и космических ракет, и испытания баллистических ракет. На космические приходится 32 запуска с различными аппаратами и кораблями. Источник агентства уточнил, что при этом не учитываются учебные запуски ракет с подводных лодок.

Отметим, в конце ноября в госкорпорации сообщили, что статистика аварийности при запуске ракет в России соответствует мировому уровню. Доля аварийных запусков – 5,29%. В европейских странах – 3,1%. В США этот показатель составляет 5,56%, а в Китае – 4,25%.

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