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05.01.19 / 17:25 Новости / Россия и мир

Эксперт: Цены на смартфоны в 2019 году могут вырасти на 10%

По итогам 2019 года россияне купят более 33 млн смартфонов, считает эксперт

Фото smartphone.ua

Цены на смартфоны в текущем году могут вырасти на 10% из-за снижения курса рубля и повышения ставки НДС. Об этом в субботу сообщил гендиректор информационного агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Как передает «Российская газета», по итогам 2019 года в России купят более 33 млн мобильных устройств. Рынок будет активно расти из-за появления новых моделей смартфонов и рассрочки.

По оценке эксперта, жители России все чаще готовы покупать телефоны из среднего и выше среднего ценовых сегментов. Они готовы платить более 15 тыс. рублей за устройство с нужными характеристиками, в том числе с возможностью делать качественные фотографии. В такие смартфоны включены все самые популярные функции: безрамочный экран, возможность бесконтактных платежей и быстрой зарядки.

Отметим, смартфоны по цене от 10 до 20 тыс. и более 40 тыс. рублей стали покупать на 36% чаще в штучном выражении. Это показатель за январь-сентябрь прошлого года по отношению к 2017-му. Об этом «Российской газете» рассказали в группе компаний «М.Видео-Эльдорадо». Такой рост отражается в повышении средней цены. Она выросла на 20% год к году.

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