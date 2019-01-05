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05.01.19 / 19:07 Новости / Россия и мир / Экономика

Демократы в Сенате США подготовили резолюцию против снятия санкций с компаний Дерипаски

Чтобы резолюция попала к Трампа, необходима поддержка большинства

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Представители Демократической партии в Сенате США подготовили резолюцию против снятия санкций с компаний En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» российского миллиардера Олега Дерипаски. Об этом в субботу пишет The Daily Beast со ссылкой на проект соответствующего документа.

Документ пока не внесен в конгресс. Его разработал лидер демократов Чак Шумер. При внесении резолюции в конгресс потребуется поддержка большинства для того, чтобы она попала к президенту США Дональду Трампу. По словам Шумера, конгрессмены продолжают оценивать основания для подобного решения.

Кроме того, демократ из конгресса Джим Хаймс сообщил изданию, что вместе со спецкомитетом по разведке разрабатывает меры против снятия санкций с компаний миллиардера. Демократ считает, что Минфин страны должен объяснить свое решение.

Отметим, в середине декабря о снятии санкций с компаний Дерипаски сообщил Минфин страны. А ранее, в октябре 2018 года, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Дерипаска может передать часть акций En+ в слепой траст одного американского банка. Результатом сделки должно было стать снятие санкций с компании. При этом источники издания не стали называть название банка.

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