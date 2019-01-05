Генетические данные россиян могут защитить законом Законопроект разработал Роспотребнадзор

Генетические сведения россиян предложили защитить на законодательном уровне. Соответствующий законопроект опубликовали на портале нормативно-правовых актов.



Проект разработал Роспотребнадзор. Законопроект предусматривает дополнительные меры защиты информации, полученной из биологического и генетического материала россиян. Соответствующую поправку ведомство предлагает внести в федеральные законы «О персональных данных» и «О защите прав потребителей».

Эти данные могут сообщить о состоянии здоровья человека, о его питании, образе жизни, поведенческих особенностях, чувствительности к фармакологическим препаратам и другие сведения, отмечается в пояснительной записке. Кроме того, нормы, которые устанавливает документ, соответствует международным стандартам.

Отметим, законопроект разработан по поручение президента РФ Владимира Путина от 1 декабря 2017 года. В феврале 2018 года Путин распорядился начать в России масштабные исследования генома. Он отмечал, что современные технологии позволяют ученым фактически «влезать в генетический код».