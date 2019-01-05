В центре Петербурга появилось новогоднее граффити в стиле СССР Автор изображения - Паша Кас

В центре Петербурга на Невском проспекте появилось новогоднее граффити в стиле СССР. Об этом в субботу сообщил автор работы Паша Кас в своем Instagram.

На стене изображена приоткрытая дверь в комнату, в которой девочка украшает елку. Граффити находится на углу Суворовского и Невского проспектов. Художник в подписи к фотографии работы поздравил петербуржцев в наступившим Новым годом: «С новым годом, товарищи!».

Отметим, в середине ноября 2018 года депутат ЗакСа Денис Четырбок предложил узаконить граффити на фасадах петербургских зданий. Комитет по законодательству поддержал идею. Для этого Смольный установит специальные правила и разработает упрощенный порядок согласования изображений. Предполагается, что отвечать за граффити на зданиях будет комитет по градостроительству и архитектуре.