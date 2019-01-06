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06.01.19 / 17:22 Новости / Россия и мир

Индия ввела карательные пошлины на ввоз американских товаров

На яблоки, миндаль, лесной орех, чечевицу и нут

Правительство Индии заявило о введении карательных пошлин на ввоз американских сельхозтоваров с 31 января 2019 года. Об этом в воскресенье пишет ИА REGNUM со ссылкой на индийское новостное издание NDTV Khabar.

Отмечается, что экономика США при этом понесет большие потери. Это ответная мера на обложение пошлинами импортные сталь и алюминий американской стороной. Под повышение пошлин попадут яблоки, миндаль, лесной орех, чечевица и нут. При этом Индия единственная страна, которая сделала заявление о карательных пошлинах, и до сих пор их не ввела, отмечает издание.

Добавим, в Индию поставляется сельхозпродукция из США на $1,8 млрд, передает REGNUM. Карательные пошлины могут составить до 30% от стоимости. Объем экспорта попадающих под карательные пошлины товаров составляет $857 млн.

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