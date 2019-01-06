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06.01.19 / 14:37 Новости / Россия и мир

Мантуров рассказал о новой системе контроля качества топлива

Специалисты будут контролировать топливо от нефтеперерабатывающего завода до бензобака

Правительство РФ может ввести новую систему контроля качества топлива. Об этом в воскресенье пишет «Российская газета» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Специалисты будут контролировать топливо от нефтеперерабатывающего завода до бензобака, отметил Мантуров. Будет отслеживаться как качество, так и количество продукции. При вывозе с завода 100 т топлива, в бензобаки должно попасть столько же. Такая мера поможет выяснить, подливают ли топливо и на какой именно стадии это происходит, рассказал министр.

Проект в тестовом режиме запустят в Северо-Западном федеральном округе в первом полугодии текущего года. Инициаторами проекта стали участники рынка. Проект будет основываться на информационных системах вертикально-интегрированных компаний. Данные соберет Росстандарт.

Отметим, в декабре 2018 года ЦБ спрогнозировал подорожание топлива, в числе прочих. В докладе о денежно-кредитной политике регулятор рассказал, что акцизы на бензин и дизельное топливо значительно вырастет. По итогам 2019 года моторное топливо подорожает не более чем на 4,6%. Отмечается, что это не вызовет негативных последствий.

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