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06.01.19 / 13:48 Новости / Петербург и Ленобласть

Новогоднее граффити в центре Петербурга закрасили

Через несколько часов после того, как о нем стало известно

Фото: Instagram

Новогоднее граффити в советском стиле на пересечении Суворовского и Невского проспектов закрасили коммунальщики. Об этом накануне сообщили в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении говорится о двух «ЖКХ-принцессах» с валиком и краской». Граффити закрасили через несколько часов после того, как о нем стало известно. По данным активистов, на изображение никто не успел пожаловаться.

Отметим, о новогоднем граффити стало известно в субботу днем. Автором работы является стрит-арт художник Паша Кас. На стене была изображена приоткрытая дверь в комнату, в которой девочка украшает елку. Граффити было стилизовано под СССР.

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