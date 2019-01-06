Прощание с литературоведом Борисом Авериным состоится 8 января в Петербурге Его похоронят на Старом Петергофском кладбище

Прощание с литературоведом Борисом Авериным состоится в Петербурге 8 января. Об этом в воскресенье сообщили близкие филолога.

Отпевание состоится в 12:00 в Феодоровском соборе на Миргородской улице, 1А. От собора отправятся автобусы до Старого Петергофского кладбища по Гостилицкому шоссе, 23А, где в 14:00 пройдут похороны. Затем автобусы направятся к дому литературоведа по адресу Пролетарская улица, 29, Сергиево, ж/д станция Сергиево. Там в 16:00 начнутся поминки.

Напомним, о смерти Бориса Аверина стало известно в пятницу, 4 января. Он скончался после болезни. Филологу было 76 лет. Он был доктором филологических наук и преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете.