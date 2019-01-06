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06.01.19 / 18:55 Новости / Петербург и Ленобласть

Путин посетил детский хоспис в Петербурге

Его сопровождал врио губернатора Петербурга Александр Беглов

Президент РФ Владимир Путин посетил СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» в Невском районе Петербурга. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Кремля.

Президента сопровождал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. На учете в негосударственном медучреждении стоят более 250 детей, передает ТАСС. Из них 23 ребенка находятся в стационаре круглосуточно. Также специалисты хосписа сопровождает пациентов и на дому.

Отметим, учреждение помогает проживающим в Петербурге детям и подросткам от трех месяцев до 18 лет. Сотрудники избавляют детей от боли и других тяжелых симптомов неизлечимых заболеваний. Хоспис открылся в 2006 году.

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Реплики

  1. Алексей 06.01.2019 at 19:32 - Reply

    Помимо хосписов у Беглову надо решать много других вопросов. Его дергают по мусоросжигательному заводу, по инфраструктуре города. Для Питера это сейчас очень важная тема.

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