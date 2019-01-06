Путин посетил детский хоспис в Петербурге Его сопровождал врио губернатора Петербурга Александр Беглов

Президент РФ Владимир Путин посетил СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» в Невском районе Петербурга. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Кремля.



Президента сопровождал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. На учете в негосударственном медучреждении стоят более 250 детей, передает ТАСС. Из них 23 ребенка находятся в стационаре круглосуточно. Также специалисты хосписа сопровождает пациентов и на дому.

Отметим, учреждение помогает проживающим в Петербурге детям и подросткам от трех месяцев до 18 лет. Сотрудники избавляют детей от боли и других тяжелых симптомов неизлечимых заболеваний. Хоспис открылся в 2006 году.