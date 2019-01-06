СМИ: Путин встретит Рождество в Петербурге В Казанском кафедральном соборе

Президент РФ Владимир Путин встретит Рождество в Петербурге. Об этом в воскресенье пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Петербургской митрополии Русской православной церкви.

По данным издания, Путин в ночь с 6 на 7 января может посетить главное Рождественское богослужение в Казанском кафедральном соборе. «Да, мы в курсе возможного визита президента», — передает «Фонтанка» сообщение Петербургской митрополии.

Отметим, ранее о приезде Путина в своем Telegram-канале сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. По словам Смирнова, президент не ограничится посещением службы. В прошлом году Путин отмечал Рождество также в Петербурге. В рождественскую ночь он посетил церковь святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице. Он подарил церкви икону 19 века.