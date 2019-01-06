В России в 2019 году появится возможность регистрации автомобиля в автосалоне И изменится стандарт государственных регистрационных знаков

В России с 4 августа 2019 года появится возможность регистрации автомобиля в автосалоне без посещения ГИБДД. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе МВД.



Как передает ТАСС, контролировать процесс будет полиция. При этом в салонах россияне смогут регистрировать только новые и ранее не стоявшие на учете машины. Новый закон регулирует тарифы на регистрацию автомобиля. Кроме того, в документе предусматривается ответственность должностных лиц за нарушения при регистрации в виде искажения данных.

В ведомстве добавили, что также изменится стандарт государственных регистрационных знаков. Новый стандарт должен был быть введен с 1 января. Однако дату перенесли также на 4 августа. По новому стандарту габариты номеров для мотоциклов станут меньше. Также появится новый тип регистрационных знаков для мотоциклов дипломатических и консульских представительств. Отдельные номера будут у снегоболотоходов и машин с нестандартным местом крепления. У мопедов, спортивных машин и ретроавтомобилей тоже будет отдельный тип номеров.

Отметим, в декабре начальник ГИБДД РФ Михаил Черников назвал «хорошей инициативой» введение проверки знаний ПДД у водителей при замене прав. Эта процедура происходит раз в 10 лет. Инициатива принадлежит директору ярославской автошколы «Ярфина» Сергею Калмыкову.