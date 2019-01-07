Все новости

07.01.19 / 19:35 Новости / Политика / Россия и мир

Голосование по Brexit в парламенте Великобритании состоится 15 января

Неделю перед этим будут идти дебаты

Голосование по законопроекту по Brexit в Палате общин состоится 15 января. Об этом в понедельник сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй говорила о том, что голосование устроят 14 или 15 января. В течение недели перед голосованием парламентарии будут проводить дебаты.

Напомним, референдум о выходе Великобритании из состава Евросоюза прошел летом 2016 года. Большинство жителей высказались против евроинтеграции. Лондон и Брюссель согласовали сделку по Brexit в ноябре прошлого года.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

108 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.