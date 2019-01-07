Голосование по Brexit в парламенте Великобритании состоится 15 января Неделю перед этим будут идти дебаты

Голосование по законопроекту по Brexit в Палате общин состоится 15 января. Об этом в понедельник сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй говорила о том, что голосование устроят 14 или 15 января. В течение недели перед голосованием парламентарии будут проводить дебаты.

Напомним, референдум о выходе Великобритании из состава Евросоюза прошел летом 2016 года. Большинство жителей высказались против евроинтеграции. Лондон и Брюссель согласовали сделку по Brexit в ноябре прошлого года.