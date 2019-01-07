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07.01.19 / 19:09 Новости / Петербург и Ленобласть

На Ленинском проспекте в Петербурге автомобиль вынесло на тротуар

Но никто не пострадал

Фото vk.com/spb_today

На перекрестке Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой автомобиль вынесло на остановку общественного транспорта. О происшествии в понедельник рассказали очевидцы.

Около 17:30 по московскому времени в понедельник автомобиль Chevrolet вылетел на тротуар и врезался в столб и в ларек. Причиной вылета в зону для пешеходов очевидцы называют столкновение с автомобилем такси. Никто из пешеходов не пострадал.


Напомним, 30 декабря аналогичный случай произошел в центре города. Два автомобиля столкнулись у Аничкова моста. После удара одна из машин вылетела на тротуар. В аварии пострадали шесть человек, трое из них – поступили в больницу в тяжелом состоянии.

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