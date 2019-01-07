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07.01.19 / 17:19 Новости / Россия и мир / Экономика

Brent растет на бирже до $58,45

Почти на 2,5%

Нефть эталонной марки Brent растет на торгах Межконтинентальной биржи ICE на 2,4% до $58,45 за баррель. Такие показатели Brent демонстрирует в понедельник по фиксингу на 17:00 по московскому времени.

WTI в то же время растет на 2,5%. Стоимость барреля поднялась до $49,2.

Аналитик FxPro Александр Купцикевич напоминает, что в конце прошлой недели новости из США подстегнули рост на глобальных площадках. Власти обнародовали сильный отчет по рынку труда: занятость в декабре составила 312 тыс. человек, рост зарплат ускорился до 3,2%. В то е время китайский ЦБ снизил норм резервирования и подстегнул интерес к национальному кредитованию.

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