Посольство РФ назвало некорректными данные о россиянах на борту затонувшего в Турции судна Там было 11 граждан Украины

Посольство России в Анкаре назвало некорректными данные СМИ о присутствии российских граждан на борту судна, затонувшего у берегов Турции. Такую информацию посольство предоставило в понедельник.

Как сообщили в посольстве, на борту находились 11 граждан Украины и двое граждан Азербайджана, пишет РИА Новости. Информация о россиянах на корабле не подтвердилась после запроса.

Напомним, грузовое судно направило в прибрежный турецкий город Самсун сигнал о бедствии около 8 часов утра по московскому времени. В результате крушения выжили семь человек. Всего на борту корабля находились 13 человек.