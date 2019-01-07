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07.01.19 / 18:05 Новости / Петербург и Ленобласть

Пожарные меньше чем за час справились с огнем в сауне на Бухарестской в Петербурге

Горела обстановка на площади в 3 кв. м

Пожарные меньше чем за час справились с возгоранием в здании сауны на Бухарестской улице в Петербурге. Об этом в местном управлении МЧС сообщили в понедельник.

Звонок о пожаре прозвучал в 14:37 по местному времени. К 15:20 пожар был ликвидирован.

Горела обстановка на площади в 3 кв. м. На пожаре работали три автомобиля и 15 пожарных. Пострадавших нет.

Напомним, в прошлом феврале в Приморском районе загорелся комплекс «Лахтинские бани». Тогда огонь распространился на площади в 200 кв. м. Его тушили около часа, при этом ранг пожара повышали до 1-бис.

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