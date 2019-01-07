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07.01.19 / 15:28 Новости / Россия и мир

У турецкого берега затонуло грузовое судно с двумя россиянами на борту

Неизвестно, погибли они или нет

У берегов Турции затонуло грузовое судно, на борту которого находились двое россиян. Это произошло в понедельник, о происшествии сообщили власти турецкой провинции Самсун.

Всего в результате происшествия погибли шесть человек, передает агентство Anadolu. Reuters уточняет, что тела двоих найдены, еще четверых считают пропавшими без вести. Национальность погибших не сообщается.

Судно «Волга-Балт-214» шло под панамским флагом. На борту находилось 13 человек, из которых девять украинцев, двое азербайджанцев и двое россиян. Судно направило береговой охране сигнал о возможном подтоплении около 8 часов утра по московскому времени. В это время корабль находился на расстоянии 80 км (по другим данным- в 130 км) от прибрежного Самсуна.

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