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07.01.19 / 17:37 Новости / Политика / Россия и мир

Украина пожаловалась в ЕСПЧ на Россию из-за задержания моряков в Керченском проливе

Считает,что нарушены несколько положений Конвенции о правах человека

Коллаж АБН

Украина пожаловалась в Европейский суд по правам человека из-за задержания моряков в Керченском проливе. Об этом в понедельник сообщил замминистра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

Правительство Украины требует, чтобы суд признал нарушением действия РФ, в которые входит задержание кораблей, задержание моряков и их содержание в тюрьме. По мнению властей Украины, Россия нарушила статьи 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции о правах человек.

Напомним, инцидент произошел в Керченском проливе 25 ноября. Тогда были остановлены три корабля ВМС Украины. Задержаны 24 человека.

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